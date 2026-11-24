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El rostro más íntimo de Jorge Bergoglio, con sus temores, fragilidades, crisis espirituales y una profunda confianza en la misericordia de Dios, sale a la luz en El Diario personal del papa Francisco, un libro publicado este 24 de noviembre por la Librería Editorial Vaticana y editado en español por Penguin Random House Grupo Editorial. El volumen reúne anotaciones realizadas entre 1992 y 2024 en una agenda que el pontífice conservó desde sus años en Buenos Aires hasta su residencia en Santa Marta.
La obra, de 160 páginas, se publica en cinco idiomas y se distribuye en 94 países. La edición estuvo a cargo del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y amigo de Francisco desde hace muchos años. Según explica en el prólogo, encontró la antigua agenda en Santa Marta y, después de conversar sobre la posibilidad de publicarla con el papa León XIV, seleccionó los textos que pudieran ofrecer "cierta edificación espiritual a los lectores".
Entre las anotaciones aparecen expresiones breves que dejan ver las preocupaciones de Bergoglio ante la responsabilidad de su ministerio. "Tengo miedo", escribió en referencia al temor de no estar a la altura de su misión o de poder hacer daño a los demás. En algunos momentos llegó a pedirle a Dios que se lo llevara antes que perjudicar al prójimo.
Los escritos también muestran a un hombre atravesado por el cansancio físico y los problemas de salud, presentes desde la década de 1990, pero sostenido por una entrega pastoral que consideraba irrenunciable. Su devoción a santa Teresa de Lisieux, a san José y a la Virgen María aparece reiteradamente en las páginas. Menos de un año antes de morir, le pidió a María "que cuidara de mí y me ayudara".
Uno de los aspectos más sorprendentes del diario es la dimensión mística que convivía con el estilo directo y cercano que caracterizó al Papa. Bergoglio dejó constancia de experiencias espirituales que describió como encuentros con el demonio: "He visto al diablo", anotó, al recordar dos episodios, uno mientras viajaba en automóvil y otro durante una misa. También escribió sobre sus "ojos amenazantes" y sobre una presencia que percibía al acecho, incluso durante viajes y momentos difíciles de su pontificado. "La Virgen me ha salvado", afirmó después de describir sus luchas, en las que recurría al rezo del Rosario.
El diario revela además una crisis espiritual que Francisco atravesó durante aproximadamente dos años, entre comienzos de 2021 y 2022, en un período marcado por el agravamiento de sus problemas de salud y lo que describió como "los ataques decisivos de las fuerzas del mal". Ya en 2016 había escrito: "Si el diablo ataca con tanta desfachatez, es porque no me queda mucho tiempo y quiere hacerse con su presa". En medio del agotamiento, el pontífice se abandonó a la misericordia divina. En una de sus anotaciones relató una experiencia de oración en la capilla: "Ha sonreído... He sentido la mirada misericordiosa de Jesús". También dejó constancia de los signos e impulsos que, según escribió, fortalecían su confianza en Dios durante las pruebas. Esa experiencia interior encontró una expresión particular en dos documentos de su magisterio: la exhortación apostólica C'est la confiance (2023), dedicada a santa Teresa de Lisieux, y la encíclica Dilexit nos (2024), sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo.
El cardenal Fernández considera que ambos textos sintetizan el último tramo del pensamiento espiritual de Francisco, al unir la "confianza intensa y consoladora en un Dios de amor" con la "entrega a los demás".
Otro pasaje significativo remite al viaje a Lisboa para la Jornada Mundial de la Juventud de 2023 y a su visita al santuario de Fátima. La decisión de permanecer en silencio ante la Virgen había despertado preguntas. Una anotación de octubre de ese año ofrece la explicación del propio Bergoglio: "He mirado y he pedido". No había hablado ante los demás porque, en ese momento, estaba hablando con María.