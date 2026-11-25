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Empresa como la Casa del Audio se prepara para una nueva edición de Black Friday con una propuesta comercial que combina descuentos, financiación y beneficios especiales para quienes buscan renovar los electrodomésticos del hogar, incorporar tecnología o anticipar las compras de fin de año.
Del 25 al 30 de noviembre, los consumidores podrán acceder a descuentos de hasta 40% OFF en productos seleccionados y distintas alternativas de financiación.
Durante los seis días del evento, Casa del Audio ofrecerá promociones en una amplia variedad de productos, con oportunidades destacadas en categorías de alta demanda: Heladeras y freezers Aires acondicionados Lavarropas y secarropas Ventilación Cocinas Smart TV
La propuesta también incluirá ofertas en pequeños electrodomésticos, tecnología y otros productos para el hogar o jardín, con opciones para diferentes necesidades y presupuestos.
Uno de los principales atractivos del Black Friday será la variedad de alternativas de financiación disponibles con bancos y medios de pago adheridos tanto para el canal online como tiendas físicas. Además, quienes realicen sus compras a través de la tienda online podrán acceder a un 10% de reintegro pagando con MODO, con un tope de $30.000, en categorías seleccionadas. También habrá envío gratis en productos participantes, sujeto a las condiciones de la promoción.
“Black Friday llega en un momento clave para quienes buscan anticipar las compras de las fiestas y aprovechar oportunidades para renovar la tecnología y los electrodomésticos del hogar. Desde Casa del Audio, trabajamos en una propuesta que combina precios competitivos, variedad de productos y alternativas de financiación para facilitar esas decisiones de compra. Esperamos una buena respuesta, especialmente en categorías como climatización, línea blanca y en productos de nuestra marca propia, Wins”, explicó Luis Brieva, gerente Comercial de Casa del Audio.
Las promociones estarán disponibles del 25 al 30 de noviembre de 2026. Los consumidores podrán consultar los productos participantes, beneficios vigentes y condiciones comerciales en el sitio oficial: https://casadelaudio.com/black-friday Las promociones estarán sujetas a disponibilidad de stock, productos seleccionados y condiciones de cada entidad bancaria o medio de pago.