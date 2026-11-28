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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) insta a los países a fortalecer la vigilancia, la capacidad de laboratorio y las medidas de prevención, incluida la vacunación, ante el aumento de casos de mpox en varios países de la Región.
En una Alerta Epidemiológica publicada el 24 de noviembre, la OPS destaca un incremento de casos desde la semana epidemiológica 39 de 2026, principalmente en Brasil, junto con una mayor detección del clado Ib del virus de la mpox en la Región. Entre enero y noviembre de 2026, 13 países notificaron 3.269 casos confirmados y cuatro defunciones. Desde 2022, se han notificado 76.084 casos y 202 defunciones en 31 países y territorios de las Américas. Brasil ha notificado 1.325 casos en 2026, incluida una defunción, con un aumento desde septiembre.
La mpox sigue afectando de manera desproporcionada a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. De las 114 defunciones por mpox notificadas en las que se conocía el estado serológico respecto al VIH, 111 (97%) correspondieron a personas con VIH.
La OPS insta a las autoridades de salud a fortalecer la vigilancia epidemiológica y genómica para garantizar la detección e investigación oportunas de los casos, monitorear los cambios en los patrones de transmisión y reforzar las medidas específicas de prevención y control, incluida la vacunación, especialmente entre las poblaciones con mayor riesgo.
¿Qué es la mpox y cómo se puede prevenir?
La mpox es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la mpox. Puede transmitirse mediante el contacto físico estrecho con una persona infectada, incluido el contacto piel con piel y el contacto íntimo, así como a través de materiales contaminados, como ropa y ropa de cama. Los síntomas suelen incluir erupciones o lesiones en la piel, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, cansancio e inflamación de los ganglios linfáticos. Las erupciones pueden aparecer en la cara, las manos, los pies, las zonas genital y anal, y dentro de la boca o la garganta.
Toda persona que presente una erupción cutánea inexplicable u otros síntomas compatibles con la mpox debe buscar atención médica y realizarse una prueba, especialmente si ha tenido contacto estrecho con alguien que podría tener la infección.
La organización internacional recomienda la vacunación de los grupos con mayor riesgo de infección, de acuerdo con la situación epidemiológica de cada país. Se aconseja a los viajeros pertenecientes a grupos de mayor riesgo que consulten sobre la vacunación antes de viajar a zonas con transmisión activa. La vacunación debe complementar, y no sustituir, las demás medidas de prevención. Consulte siempre a un médico.