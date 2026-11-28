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George Russell se quedó con la pole position del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 tras marcar el ritmo en los tres segmentos de la clasificación en el Circuito Internacional de Lusail. Aunque el piloto británico no mejoró su registro en el intento final, su vuelta previa de 1:21.695 le alcanzó para asegurar el primer lugar de la parrilla, superando por 0.128 segundos a su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli (1:21.823).
Detrás del doblete de la escudería alemana se ubicaron los McLaren de Lando Norris (1:22.175), tercero a más de cuatro décimas, y Oscar Piastri (1:22.245), cuarto. La sorpresa en Red Bull la dio Isack Hadjar (1:22.291), quien se ubicó quinto por delante de su compañero Max Verstappen, sexto. El top diez lo completaron Charles Leclerc (séptimo con Ferrari), Arvid Lindblad (octavo con Racing Bulls), Lewis Hamilton (noveno con Ferrari) y Liam Lawson (décimo con Racing Bulls).
Por el lado de Alpine, el equipo evidenció un mal rendimiento a lo largo de las dos primeras jornadas de actividad en Lusail. Franco Colapinto superó la Q1 con lo justo al ubicarse 16° con un tiempo de 1:24.274, marca que lo dejó a 0.599 segundos de su compañero Pierre Gasly y apenas 0.096 por delante de Carlos Sainz, primer eliminado de esa tanda. En la Q2, el argentino colocó su monoplaza en la decimocuarta posición, dos lugares por detrás de Gasly (duodécimo). En ese mismo corte quedaron eliminados Ollie Bearman (undécimo con Haas), Gabriel Bortoleto (decimotercero con Audi, citado por los comisarios por una presunta obstaculización de Rafael Camara), el propio Camara (decimoquinto con Haas) y Nico Hulkenberg (decimosexto con Audi).
En la primera fase clasificatoria quedaron fuera los Williams de Carlos Sainz y Alex Albon (posiciones 17 y 18), los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll (19 y 20) y la pareja de Cadillac integrada por Valtteri Bottas y Sergio Pérez (21 y 22), quienes ya arrastraban una penalización de cinco puestos en la parrilla desde la fecha anterior en Las Vegas.
La carrera del Gran Premio de Qatar se disputará a las 13.00 horas de Argentina en el Circuito Internacional de Lusail, ubicado en las afueras de Doha. Levantado inicialmente en un año para recibir al Moto GP en 2004, el trazado recibió a la Fórmula 1 en 2021 y dos años más tarde firmó un contrato por diez años para ser sede habitual hasta 2033. La competencia se desarrollará a 57 vueltas sobre una longitud de 5.419 km, totalizando una distancia de carrera de 308.611 km, donde el récord de vuelta permanece en manos de Lando Norris con 1:22.384 registrado en 2024.