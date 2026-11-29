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Ford Racing presentó oficialmente el Ford GT41, el nuevo prototipo Hypercar con el que regresará a la categoría principal del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) y a las 24 Horas de Le Mans en 2027. La exhibición se realizó en el estadio Ford Field de Detroit, Estados Unidos, durante el partido de la NFL por el Día de Acción de Gracias disputado entre los Detroit Lions y los Chicago Bears.
Para la conducción del vehículo, la marca confirmó al estadounidense Logan Sargeant, piloto conocido en el ámbito local por haber sido reemplazado por Franco Colapinto en la Fórmula 1 en agosto de 2024 (en la escudería Williams, según los registros de esa temporada, aunque la gacetilla lo menciona vinculado al reemplazo del argentino).
El lanzamiento marca un nuevo capítulo para la automotriz en las competencias de resistencia, dando continuidad a una historia que incluye cuatro victorias consecutivas en Le Mans entre 1966 y 1969. Además, la presentación se concretó exactamente 60 años después de que la firma ocupara los tres escalones del podio en la edición de 1966.
Al igual que su antecesor, el legendario Ford GT40, la denominación del GT41 responde a sus dimensiones estructurales: mide 41 pulgadas de altura desde el suelo hasta la toma de aire. La estética exhibida en Detroit representa la evolución desde el camuflaje funcional utilizado para ocultar desarrollos técnicos y aerodinámicos durante las pruebas hacia una decoración en tonos azules.
El diseño incorpora referencias a la bandera estadounidense, al águila calva y a la escultura "The Spirit of Detroit", emblema de esa ciudad. Según informó la compañía, la decoración definitiva del monoplaza se dará a conocer antes de la primera fecha de la temporada 2027 del WEC, que se disputará en Catar.