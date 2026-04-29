Homenaje a Los Pumas

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El acto se realizó en el Salón Dorado del palacio legislativo y estuvo encabezado por el diputado y autor del proyecto, Pablo Donati. También participaron los exrugbiers Francisco “Coco” Benzi, Rodrigo Roncero y Juan Martín Fernández Lobbe; el Presidente de la Unión Argentina de Rugby, Félix Páez Molina; y el secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Turnes.
“Hablar de los Pumas no es sin más, es simplemente hablar de un equipo de rugby. Es hablar de una historia que se escribe con esfuerzo y con una genuina vocación y orgullo de representar a la Argentina en cada rincón del mundo”, destacó Donati en el inicio de las exposiciones. Y remarcó que ser puma implica “representar una tradición de entrega, de humildad en la victoria y de dignidad en la adversidad”.
Luego, Benzi –quien formó parte de aquel primer equipo-, recordó cómo surgió el nombre característico y la histórica travesía en el continente africano. “Represento a veintiséis compañeros y hoy por hoy casi hermanos, de haber hecho una gira que nos sirvió para unirnos para siempre. En algún momento vamos a ser los veintiséis en algún lugar, y vamos a entrar a la cancha a jugar todos los partidos que nos faltan todavía”, enfatizó. A su vez, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, envió una carta de adhesión, donde recalcó que aquel combinado “no solo fue un hito estadístico, fue el punto de partida de una mística”. Y que sentaron las bases de una identidad que hoy nos distingue en todo el mundo.
Por último, Fernández Lobbe remarcó la importancia de defender la camiseta nacional: “Jugar en la selección argentina pasó a ser a jugar en los Pumas, y jugar en los Pumas es jugar por algo más. Te genera algo especial. Uno puede tener la suerte de estar en los Pumas, pero sabiendo que siempre cuando uno entra, lo único que tiene que hacer es tratar de dejar la camiseta un poco mejor”.
En el año 1965, el seleccionado argentino de rugby realizó una gira por Sudáfrica que marcaría un hito en la historia del deporte nacional. El 19 de junio de ese año, en el estadio Ellis Park, Los Pumas vencieron a los Junior Springboks por 11 a 6, en una hazaña que conmovió al mundo deportivo y dio inicio a una nueva etapa para el rugby argentino.