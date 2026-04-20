Murió Luis Brandoni

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En un comunicado, la Asociación Argentina de Actores, informó y despidió al actor. El comunicado señala: Ante el fallecimiento del actor y exdirigente sindical, Luis Brandoni, acompañamos con respeto a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor. Su sólida labor interpretativa a lo largo de más de seis décadas en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional. Adalberto Luis Brandoni nació en Dock Sud el 18 de abril de 1940. En 1962 debutó en el Teatro Coliseo en la comedia musical El novio, protagonizada por Luis Aguilé, junto a Mariquita Gallegos, Iris Marga, Mabel Manzotti, José María Langlais y elenco, bajo la dirección de Juan Silbert.
Desarrolló una vasta labor teatral que lo mantuvo activo hasta sus últimas semanas de vida con la obra ¿Quién es quién?. Su recorrido incluye títulos como Parque Lezama, Made in Lanús, Chúmbale, Panorama desde el puente, Stefano, Segundo tiempo, El acompañamiento, Art, Justo en lo mejor de mi vida, Un enemigo del pueblo, Conversaciones con mamá, Enrique IV, Convivencia, Papi, El viejo criado, Vidas privadas, Don Arturo Illia, El gran deschave y Gris de ausencia. En televisión y plataformas participó en numerosas ficciones, entre ellas Nada, Un gallo para Esculapio, Mi cuñado, Buscavidas, El encargado, El retrato de Dorian Grey, La bonita página, Vulnerables, Graduados, Señores papis, Culpables, Durmiendo con mi jefe, El hombre de tu vida, Derecho viejo e Infieles.
Su trabajo en el cine argentino quedó plasmado en películas como Esperando la carroza, La tregua, La Patagonia rebelde, La odisea de los giles, Cien veces no debo, Darse cuenta, Made in Argentina, Mi obra maestra, El cuento de las comadrejas, Esa maldita costilla, La suerte en tus manos, Parque Lezama, Tokio, Autocine mon amour, Sola y Juan que reía, entre muchas otras.
En el ámbito gremial, fue Secretario General de la Asociación Argentina de Actores durante las presidencias de Jorge Salcedo y Jorge Rivera López entre noviembre de 1972 y diciembre de 1983. En 1974 debió abandonar el país a raíz de amenazas, retomando su actividad sindical tras su regreso al año siguiente. En noviembre de 1996 volvió a ocupar el cargo de Secretario General bajo la presidencia de Pepe Novoa, al que renunció en diciembre de 1997 para asumir como diputado, incorporándose a la vida política nacional.