León XIV recuerda al papa Francisco en el primer año de su muerte

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En su mensaje, el Papa pidió recoger el legado de Francisco, "proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo".
Durante el vuelo que trasladaba de Angola a Guinea Ecuatorial -último país que incluye la gira africana-, León XIV recordó ante los periodistas a su antecesor: "Quisiera recordar, en este primer aniversario de su fallecimiento, al papa Francisco, quien aportó tanto a la Iglesia con su vida, su testimonio, su palabra y sus gestos, demostrando en tantas ocasiones, a través de sus acciones, una verdadera cercanía hacia los más pobres, los más pequeños, los enfermos, los niños y los ancianos. Dejó mucho a la Iglesia con su testimonio y su palabra".
Para el obispo de Roma, de Francisco podemos recordar multitud de mensajes, como "la fraternidad universal, tratando de promover un respeto auténtico por todos los hombres y mujeres, promoviendo este espíritu de fraternidad, de ser hermanos todos, buscando cómo vivir el mensaje del Evangelio para conocer este espíritu de fraternidad entre todos", subrayó.
A su vez, León XIV hizo hincapié en el mensaje de la misericordia que transmitió Jorge Mario Bergoglio en su primer Ángelus o misa de inicio de pontificado el 17 de marzo de 2013, cuando "predicó sobre la mujer sorprendida en adulterio y habló desde el corazón de la misericordia de Dios, del gran amor, del perdón y de la generosa expresión de misericordia del Señor. Quiso compartir este espíritu con toda la Iglesia, ofreciendo también aquella hermosa celebración de un Jubileo extraordinario de la misericordia", recordó.