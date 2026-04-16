La UBA exige al Gobierno Nacional el cumplimiento de la ley

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A través de un fuerte pedido al Poder Ejecutivo, la UBA reclama que se acaten finalmente los artículos de la Ley de Financiamiento que garantizan el presupuesto universitario y la suba de los sueldos docentes. El Consejo Superior se apoya en un fallo de la Justicia para intimar al Gobierno a regularizar el envío de fondos, advirtiendo que la norma ya está vigente y debe cumplirse de manera urgente.
Autoridades de la UBA, reunidas en la última sesión ordinaria del Consejo Superior, solicitaron al Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel ADORNI, a que en el ámbito de sus competencias, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Ley N° 27.795.
Lo dispuesto por las y los consejeros de la UBA responde a que, con fecha 31 de marzo de 2026 la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la resolución de Primera Instancia que admitió la medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), declarando en consecuencia inaplicable la suspensión de la Ley, establecida por un decreto del PEN.
Según los considerandos de la resolución, “en virtud de ambas sentencias el PEN debe cumplir con la ley vigente, pues no acatar la orden judicial constituye un caso de gravedad institucional sin precedentes que compromete la planificación y el sostenimiento de las actividades universitarias”
Además, se menciona la Resolución RESCS-2026-1-UBA-REC del Consejo Superior, mediante la cual se “ha ratificado la emergencia en materia salarial de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes de esta Universidad en todas sus funciones, incluyendo los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria y la emergencia presupuestaria de la Universidad de Buenos Aires para el ejercicio 2026”.