Madonna lanza “I feel so free”

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De la mano de la producción de Stuart Price, Madonna lanzó "I Feel So Free", el primer adelanto de su esperado álbum "Confessions II". La canción, que ya circulaba en sets de DJs seleccionados, funciona como un anticipo del disco que saldrá a la venta el próximo 3 de julio bajo el sello Warner Records. Esta nueva etapa busca continuar el legado de su icónico "Confessions on a Dance Floor", incluyendo además una propuesta visual hipnótica y ediciones especiales en formato físico para los coleccionistas.
La estrella internacional Madonna presentó su nuevo single “I Feel So Free”, parte de su próximo trabajo discográfico titulado Confessions II. El álbum, producido junto a Stuart Price, tiene fecha de lanzamiento confirmada para el 3 de julio. Tras el éxito de su predecesor, la nueva apuesta de la Reina del Pop ya se encuentra disponible en plataformas digitales y cuenta con opciones de pre-venta en vinilos y CDs para los seguidores de la música electrónica y el pop.