jueves, 23 de abril de 2026

El cronograma detallado de Franco Colapinto en Palermo


deportes

El rugido de los motores volverá a sacudir el asfalto porteño en una jornada que promete quedar grabada en la memoria del automovilismo nacional. Después de 14 años de ausencia de la máxima categoría en la Ciudad, el fenómeno Colapinto trae consigo no solo la potencia de la tecnología actual, sino también el peso de la historia grande de nuestro deporte. Con un despliegue masivo en los Bosques de Palermo, la exhibición será mucho más que una muestra de velocidad: será el reencuentro de una pasión argentina con su herencia más gloriosa.


Este domingo 26 de abril, Franco Colapinto encabezará una exhibición callejera histórica en Palermo, marcando el retorno de un monoplaza de Fórmula 1 a Buenos Aires. El piloto argentino realizará cuatro salidas a pista sobre la Avenida Libertador, alternando entre un Lotus E20 del equipo Alpine y el mítico "Flecha de Plata" de Juan Manuel Fangio. Desde las 8:30 se habilitará el acceso al público en un evento que contará con pantallas gigantes, shows en vivo de la Orquesta Sinfónica y un estricto operativo de seguridad que incluye cortes de tránsito y prohibición de venta ambulante en la zona.

La Ciudad se prepara para el Franco Colapinto Road Show en el barrio de Palermo. El evento, que comenzará a las 8:30 este domingo 26 de abril, tendrá como epicentro la Avenida Libertador y contará con vueltas de exhibición en un Fórmula 1 Lotus E20 y el histórico auto de Juan Manuel Fangio. El cronograma oficial confirma la presencia de pantallas gigantes en puntos estratégicos como Libertador y Casares, además de espectáculos de la Orquesta Sinfónica, en lo que representa la vuelta de la máxima categoría a suelo porteño tras más de una década.

Franco Colapinto hará cuatro salidas a la pista callejera de avenida Libertador, entre Bullrich y Casares. La primera vuelta, manejando un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de BWT Alpine Formula One Team, será a las 12.45. El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

Así serán los cortes de tránsito para montar el circuito en Palermo

La segunda vuelta de Colapinto provocará una emoción especial: será a las 14.30 con el legendario Flecha de Plata, el auto que inmortalizó el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio. A las 15.15 Franco volverá a girar con su Lotus: será la última vuelta acelerando el F1, porque a las 15.55 volverá al circuito, pero esta vez en una recorrida sobre un Bus descapotable.

Habrá pantallas distribuidas en puntos estratégicos:
▪️Libertador y Casares
▪️Libertador y Cavia
▪️Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario)
▪️Figueroa Alcorta y Salguero
▪️Sarmiento y Colombia
▪️Bullrich y Cerviño
▪️Figueroa Alcorta y Dorrego
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