El cronograma detallado de Franco Colapinto en Palermo

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Este domingo 26 de abril, Franco Colapinto encabezará una exhibición callejera histórica en Palermo, marcando el retorno de un monoplaza de Fórmula 1 a Buenos Aires. El piloto argentino realizará cuatro salidas a pista sobre la Avenida Libertador, alternando entre un Lotus E20 del equipo Alpine y el mítico "Flecha de Plata" de Juan Manuel Fangio. Desde las 8:30 se habilitará el acceso al público en un evento que contará con pantallas gigantes, shows en vivo de la Orquesta Sinfónica y un estricto operativo de seguridad que incluye cortes de tránsito y prohibición de venta ambulante en la zona.
La Ciudad se prepara para el Franco Colapinto Road Show en el barrio de Palermo. El evento, que comenzará a las 8:30 este domingo 26 de abril, tendrá como epicentro la Avenida Libertador y contará con vueltas de exhibición en un Fórmula 1 Lotus E20 y el histórico auto de Juan Manuel Fangio. El cronograma oficial confirma la presencia de pantallas gigantes en puntos estratégicos como Libertador y Casares, además de espectáculos de la Orquesta Sinfónica, en lo que representa la vuelta de la máxima categoría a suelo porteño tras más de una década.
Franco Colapinto hará cuatro salidas a la pista callejera de avenida Libertador, entre Bullrich y Casares. La primera vuelta, manejando un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de BWT Alpine Formula One Team, será a las 12.45. El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.
Así serán los cortes de tránsito para montar el circuito en Palermo
La segunda vuelta de Colapinto provocará una emoción especial: será a las 14.30 con el legendario Flecha de Plata, el auto que inmortalizó el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio. A las 15.15 Franco volverá a girar con su Lotus: será la última vuelta acelerando el F1, porque a las 15.55 volverá al circuito, pero esta vez en una recorrida sobre un Bus descapotable.
Habrá pantallas distribuidas en puntos estratégicos:
▪️Libertador y Casares
▪️Libertador y Cavia
▪️Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario)
▪️Figueroa Alcorta y Salguero
▪️Sarmiento y Colombia
▪️Bullrich y Cerviño
▪️Figueroa Alcorta y Dorrego