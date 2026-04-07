Disney+ celebra el Mes de la Tierra con estrenos

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Entre las grandes novedades destaca "Secretos de las abejas", una serie documental producida por James Cameron que utiliza tecnología de filmación de vanguardia para revelar la inteligencia de estos insectos esenciales. Además, el próximo 22 de abril llegará "Orangután", de Disneynature, una producción que invita a recorrer las selvas del sudeste asiático, consolidando una propuesta de entretenimiento que busca despertar un compromiso profundo con la protección de la biodiversidad global.
Durante todo el mes de abril, The Walt Disney Company lidera la iniciativa global “Un paso a lo maravilloso” a través de National Geographic. Con el objetivo de celebrar y proteger el medio ambiente, la plataforma Disney+ renueva su catálogo con documentales de alto impacto visual y series de conservación. Esta campaña no solo celebra los estrenos de Disneynature, sino que también conmemora el 30.º aniversario del Fondo para la Conservación de Disney, una entidad que ha contribuido a proteger más de 300 millones de hectáreas de hábitat en todo el planeta, incluyendo proyectos estratégicos en la Argentina.
Inspirada en la misión de Disney y National Geographic de despertar la curiosidad por el mundo natural, esta campaña invita a las audiencias a descubrir las maravillas de nuestro planeta a través de poderosas historias Como parte de la campaña global, ya estrenó en Disney+ “Secretos de las abejas”, la nueva serie de National Geographic. Además, "Orangután", de Disneynature, estrenará el 22 de abril en la plataforma de streaming
El Fondo para la Conservación de Disney celebra 30 años protegiendo la magia de la naturaleza, habiendo aportado hasta la fecha más de 141 millones de dólares en apoyo a proyectos de conservación que abarcan todos los continentes y océanos.