El nuevo look de Pampita que marca tendencia

tendencias
Pampita, referente indiscutida de estilo y elegancia, sorprendió a sus seguidores al revelar su nueva imagen. En búsqueda de sofisticación y naturalidad, la modelo decidió renovar su estilo apostando por un cabello castaño claro, un tono que se posiciona como el favorito de la temporada por su acabado moderno y distinguido.
A través de sus redes sociales, la conductora compartió el “detrás de escena” de este cambio, revelando el secreto para lograr ese color impecable. En el video se la ve utilizando Excellence Sin Amoníaco 5U de L'Oréal Paris, la coloración permanente sin amoníaco que garantiza un resultado profesional desde la comodidad del hogar.
La respuesta de sus seguidores fue inmediata. Miles de personas celebraron el nuevo look, destacando no solo lo natural que luce el color, sino también la apariencia de un cabello visiblemente suave y brilloso.
Este cambio reafirma la versatilidad de Pampita, quien una vez más demuestra que no teme innovar cuando se trata de belleza. Al elegir Excellence Sin Amoníaco, se mantiene a la vanguardia e invita a todas las mujeres a potenciar su mejor versión con la confianza de un cuidado superior: 100% de cobertura y 98% menos quiebre.