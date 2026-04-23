Lanzan el primer crucero temático sobre hockey

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La empresa MSC Cruceros presenta una experiencia inédita en la región que combina viajes y deporte, con la participación de referentes como Sergio “Cachito” Vigil, Magui Aicega y Macarena Rodríguez.
El vínculo entre el deporte y los viajes suma una nueva propuesta en Argentina. MSC Cruceros anuncia el lanzamiento del primer “Crucero del Hockey”, que zarpa el 1 de febrero de 2027 y propone una experiencia especialmente pensada para los fanáticos del deporte. La propuesta invita a vivir una travesía diferente, donde el disfrute a bordo se combina con la posibilidad de compartir momentos con figuras emblemáticas del hockey argentino.
Durante el viaje participan referentes como Sergio “Cachito” Vigil, Magui Aicega y Macarena Rodríguez, quienes forman parte de una agenda de actividades especialmente diseñada para los huéspedes. El programa incluye clínicas deportivas, charlas motivacionales y encuentros exclusivos de Meet & Greet, en un formato que busca generar cercanía entre los deportistas y los pasajeros, además de espacios de intercambio para repasar algunos de los momentos más destacados del hockey nacional.
“En MSC Cruceros buscamos seguir ampliando nuestra propuesta de valor con experiencias que conecten con las pasiones de nuestros huéspedes. El ‘Crucero del Hockey’ es una oportunidad para disfrutar del viaje de una manera distinta, combinando entretenimiento y deporte en un mismo entorno”, señala Pablo Laudonia, gerente comercial de MSC Cruceros.
A su vez, la experiencia cuenta con diferentes alternativas de participación según la categoría de cabina y el acceso a actividades, lo que permite personalizar el recorrido de acuerdo con los intereses de cada huésped.
“Queremos que quienes nos eligen encuentren propuestas que van más allá del destino, incorporando contenido y momentos únicos a bordo que hacen del viaje algo memorable”, agregan desde MSC Cruceros.
Con esta propuesta, la compañía continúa desarrollando experiencias temáticas en la región, integrando entretenimiento, hospitalidad y contenidos diferenciales en cada viaje.