Beneficio para Veteranos de Malvinas

política
Los veteranos de Malvinas no pagarán peajes en las autopistas porteñas Desde ahora, los ex combatientes de la guerra de Malvinas quedan exentos del pago de peajes en la Ciudad de Buenos Aires. El trámite para acceder al beneficio se inicia vía web en la página de AUSA.
A partir de esta semana, los ex combatientes argentinos que hayan desempeñado sus funciones en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) quedan exentos del pago de peajes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así lo implementó Autopistas Urbanas (AUSA) ayer, tras la aprobación de la Ley 6.930, votada por la Legislatura porteña, cuya reglamentación fue oficializada por la resolución 026-89-GCABA-MMIGC, firmada por el Ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartúa.
Esta medida es un reconocimiento para quienes prestaron servicios al país en la guerra librada en el año 1982 contra el Reino Unido, permitiéndoles no tener que abonar peajes en CABA y circular libremente por las autopistas. El beneficio abarca un vehículo por veterano (automotores o motocicletas) y el trámite para acceder al beneficio puede iniciarse de manera online a través del sitio web de AUSA o entrando al siguiente link: https://www.ausa.com.ar/sections/exencion_veteranos.html
¿Cómo acceder al beneficio?
1. Ingreso al sitio web
El interesado deberá ingresar al sitio web www.ausa.com.ar, seleccionar la opción Atención al Cliente y luego Exención Veteranos de Malvinas.
2. Descarga y firma de la Declaración Jurada
Descargar la Declaración Jurada, completarla en su totalidad y firmarla de manera digital o manuscrita (ológrafa).
3. Envío de la documentación
Remitir un correo electrónico a excombatientesmalvinas@ausa.com.ar (dirección habilitada exclusivamente para la gestión del beneficio; no se responderán consultas), adjuntando la siguiente documentación:
Declaración Jurada firmada
Documento Nacional de Identidad vigente (frente y dorso)
Cédula del vehículo
4. Confirmación del trámite
El Centro de Atención al Cliente enviará la confirmación del trámite junto con las indicaciones correspondientes.
5. Instalación del dispositivo
Si la persona ya cuenta con un dispositivo TelePASE instalado, le servirá para acceder al beneficio, una vez realizado el trámite. En caso de no contar con un dispositivo instalado, se deberá concurrir a las oficinas indicadas para su colocación.