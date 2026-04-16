Sbaraglia recibió el reconocimiento de los diputados porteños

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Acompañaron a Leonardo el Embajador de España en la Argentina Joaquín de Aristegui Laborde, el historiados y docente Felipe Pigana, el ex legislador Leandro Halperín, personalidades como Carolina y Osvaldo Papaleo, Leticia Brédice, Agustín Alezzo, Marcelo Piñeyro, Ariel Winograd, junto a familiares y amigos entre el público que colmó las instalaciones.
La diputada Claudia Neira señaló: “Recibirte en esta casa es un honor; sos una persona que forma parte de nuestros recorridos y nuestra cultura. Has hecho nucho por nuestra Ciudad y nuestra cultura, por eso quiero agradecerte todo lo que nos has dado y expresarte que esta es una forma de retribuirte un poquito”. El autor de la propuesta, Juan Manuel Valdés, indicó que “Es muy importante llergar a este momento dende la Ciudad de Buenos Aires te puede agradecer tu carrera y tu trayectoria. Como egresado de la Facultad de Filosofía y letras me conmovió y me divirtió tu Profesor Sujarchuck de la película Puan”. Y concluyó: “En vos estamos reconociendo al teatro y los artistas de Buenos Aires, su talento y sus trayectorias. Gracias por haber aceptado este reconocimiento”.
Leonardo Sbaraglia, señaló: “Gracias por esta celebración; es una alegría que estén acá tantos amigos y amigas de hace más de 40 años. Me pone muy nervioso esta situación, porque tengo que decir algo sin haber aprendido a decirlo; tengo que hablar con mis palabras y desde el corazón… están mis padres, está Ramón, mi reprsentante desde hace 30 años, están mi hija y Rebeca, mi amor. Está Norma, amiga del alma. Están muchos… y yo feliz y agradecido”. Finalizó con una frase de Federico García Lorca: “Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto está moribundo”.
Sbaraglia nació en la Ciudad de Buenos Aires el 30 de junio de 1970. Debutó como actor en la película "La Noche de los Lápices" en 1986 y es conocido por sus trabajos en cine y televisión. Durante su extensa trayectoria ha recibido varios premios. Ha sido reconocido por actuaciones televisivas y cinematográficas entre ellos dos premios Martín Fierro, un Goya, dos Cóndor de Plata y nominaciones a los Premios Platino y Premios Emmy. Es miembro fundador de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina e integró su primera comisión directiva.
Estudió teatro y debutó en el cine a los 16 años. Entre 1987 y 1990, fue uno de los protagonistas de la telenovela juvenil “Clave de Sol”. Luego actuó en películas como Tango Feroz, Fuego Gris, Caballos Salvajes, Copyright, Fotos del alma, No te mueras sin decirme adónde vas y Carlos Monzón, el segundo juicio. También protagonizó Besos en la frente, junto a China Zorrilla, y Cenizas del paraíso, junto a Héctor Alterio, Cecilia Roth y Leticia Bredice. En teatro, entre varios títulos, participó en "La soledad de los campos de algodón", junto a Alfredo Alcón, y en "Closer".
En 2024 se destacó en “El hombre que amaba los platos voladores”, una película argentina de comedia dramática surrealista dirigida por Diego Lerman que sigue a un periodista que presenta una investigación extravagante sobre vida extraterrestre, cuyo carácter inverosímil pronto pone en evidencia la falta de credibilidad de su trabajo. Con el estreno de la serie “Menem” y "Las maldiciones” demostró una vez más su talento y calidad. La trayectoria actoral de Sbaraglia es vasta, internacional y premiada, representando a la cultura local y nacional en cada suelo que pisa. Es un artista querido y admirado por nuestra sociedad, con una carrera que enorgullece a todos los argentinos.