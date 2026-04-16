Santoro al frente de la comisión de Defensa del Consumidor

política
La Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Legislatura quedó constituida bajo la presidencia de Leandro Santoro (Fuerza por Buenos Aires).
De acuerdo con los artículos 46 y 138 de la Constitución de la Ciudad, este cuerpo legislativo se encargará de dictaminar sobre los conflictos vinculados a la prestación de servicios públicos y la protección de los derechos de los ciudadanos frente a abusos comerciales durante el periodo 2026.
En el cierre de la jornada de conformación de comisiones, Leandro Santoro fue elegido presidente de Defensa de los Consumidores y Usuarios, acompañado por Guillermo Suárez como vicepresidente primero. La nueva conducción adelantó que el foco de este año estará puesto en la supervisión de los servicios públicos de la Ciudad y en el fortalecimiento del diálogo con las autoridades locales para evitar el avasallamiento de derechos por parte de las empresas. Con reuniones fijadas para los lunes al mediodía, la comisión se propone como un espacio de protección activa frente a las problemáticas que afectan diariamente a los usuarios porteños en materia de consumo y calidad de prestaciones.