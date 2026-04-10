La Selección define su gira previa al Mundial

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La Selección, el equipo campeón del mundo, afrontará dos compromisos amistosos en la previa de la disputa de la Copa del Mundo 2026. El primer encuentro será frente a Honduras, el sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field, de la ciudad estadounidense de Texas y el segundo compromiso será frente a Islandia, el martes 9 de junio en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.
El cuerpo técnico busca con estos cruces trabajar la presión ante equipos de distintas confederaciones y contextos competitivos. Voceros de la entidad deportiva señalaron: “Honduras aportará el roce físico necesario de la zona de Concacaf, mientras que Islandia será el termómetro ideal para evaluar la respuesta ante bloques defensivos europeos cerrados”. Ambos encuentros servirán para que el entrenador termine de definir los nombres que integrarán la lista definitiva para el certamen.
En la antesala de la Copa del Mundo, la Selección Argentina, con el liderazo de Lionel Messi y con todas sus estrellas, confirmó su cronograma de partidos amistosos internacionales. Los encuentros frente a Honduras e Islandia forman parte de la logística final diseñada por la AFA para optimizar el rendimiento del plantel en sedes por confirmar. Estos compromisos internacionales representan la última ventana de pruebas oficiales antes de la concentración definitiva para el torneo más importante del fútbol global.