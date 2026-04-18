Matías Barroetaveña preside Legislación del Trabajo

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Se constituyó la comisión encargada de dictaminar sobre empleo público, seguridad social y estatutos laborales en la Ciudad. Con Matías Barroetaveña como presidente, y Graciela Ocaña junto a Patricia Glize en las vicepresidencias.
La comisión fijó sus reuniones para los lunes a las 13:00. Durante el encuentro, se formalizó el ingreso de Glize en reemplazo de Waldo Wolff, un movimiento administrativo que Barroetaveña aclaró durante la elección: “Se ha incorporado a esta comisión la diputada Glize en reemplazo del diputado Waldo Wolff, aunque todavía no está formalizada su incorporación, dado que se están realizando los decretos”.
La Legislatura porteña oficializó la conducción de la Comisión de Legislación del Trabajo, que estará liderada por el diputado Matías Barroetaveña (Fuerza por Buenos Aires) y las diputadas María Graciela Ocaña (Confianza y Desarrollo) y Patricia Glize (Vamos por Más) como Vicepresidentas primera y segunda, respectivamente. También, estuvieron presentes los diputados y las diputadas: María Bielli, Federico Mochi, María Fernanda Mollard, Leonardo Saifert, Diego Vartabedian y Gimena Villafruela.
Este espacio parlamentario resulta clave para el análisis de proyectos vinculados al régimen básico de la función pública y el sistema de seguridad social, garantizando el cumplimiento de los derechos laborales establecidos en la Constitución de la Ciudad durante el periodo 2026.