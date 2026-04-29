Cómo Escobar logró eliminar más de 100 microbasurales

política
Con el objetivo de fortalecer la convivencia y el cuidado del ambiente, el Municipio lleva adelante un trabajo intenso para eliminar microbasurales, que tiene como factor fundamental la participación de la ciudadanía escobarense.
En este sentido, se registró un aumento de las denuncias por parte de vecinos y vecinas, lo que refleja una comunidad cada vez más comprometida y activa a la hora de alertar sobre estas situaciones.
De acuerdo a la información oficial de la Secretaría de Planificación Territorial y Espacio Público, en el último mes se intervinieron 104 microbasurales en distintas localidades. De ese total, 40 ya fueron completamente eliminados y 64 continúan en proceso de intervención. Belén de Escobar concentró la mayor cantidad de reportes, seguido por Garín, Ingeniero Maschwitz, Maquinista Savio y Matheu.
Este avance se apoya en un sistema que integra la denuncia vecinal con la acción inmediata del Estado local, a través de herramientas de comunicación como el sistema Ojos y Oídos en Alerta y el chatbot Flora, donde se recibieron la gran mayoría de mensajes de los vecinos dando aviso en tiempo real, permitiendo intervenciones efectivas en cada punto reportado.
“En Escobar se combaten todos los delitos, también los que atentan contra el ambiente y la convivencia. Ninguno va a quedar impune. Cada intervención no solo implica la limpieza de un punto, sino también la recuperación del entorno y la mejora de la calidad de vida en los barrios. El trabajo conjunto entre la Municipalidad y la comunidad permite sostener estos avances y seguir construyendo un Escobar más cuidado y sostenible”, afirmó el intendente Ariel Sujarchuk.