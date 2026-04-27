Cuba: las necesidades humanitarias persisten

internacional
El coordinador residente de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, advirtió sobre el deterioro de la situación humanitaria en el país, agravada por la crisis energética.
La escasez de combustible ha empeorado después de que Washington haya bloqueado a finales de enero la entrada de suministros de petróleo en la nación caribeña. A pesar de la llegada de suministros limitados de combustible, incluido un reciente cargamento de petróleo enviado por Rusia al que Estados Unidos permitió atracar la semana pasada a pesar del bloqueo, "las necesidades humanitarias en el país siguen siendo muy acuciantes y persistentes", afirmó Pichón.
El sistema de Naciones Unidas, junto a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, ha lanzado un plan de acción revisado que prioriza el acceso a energía como eje central de la respuesta. El plan busca asistir a unos dos millones de personas en 63 municipios de ocho provincias, frente al millón contemplado inicialmente.
“La crisis energética está teniendo un impacto humanitario sistémico y cada vez mayor, que afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana en Cuba: la salud, el agua y el saneamiento, los sistemas alimentarios, la educación, el transporte y las telecomunicaciones. Además, el país lleva más de tres meses sin combustible suficiente”, dijo Pichón a los periodistas en Nueva York por videoconferencia. Y añadió que “las consecuencias humanitarias, como es de esperar, siguen agravándose cada día a pesar de los recientes esfuerzos de la Federación Rusa por suministrar combustible”.
Entre los datos más preocupantes, destacan más de 96.000 cirugías aplazadas, incluyendo las de 11.000 niños. 32.000 mujeres embarazadas se encuentran en situación de riesgo debido a la inestabilidad en el acceso a los servicios prenatales, mientras que 3000 niños se enfrentan a retrasos en la vacunación. Además, la población sufre interrupciones eléctricas prolongadas, y un millón de personas se ha visto afectada ya que depende del suministro de agua por camiones.
Los mayores también están sufriendo las consecuencias de la crisis. Pichón recordó que Cuba es el país con la población de mayor edad de América Latina, y esto, obviamente, agrava aún más su vulnerabilidad: “Se trata de personas que dependen del buen funcionamiento de los sistemas y que necesitan que los médicos acudan a los centros de salud”, apuntó.