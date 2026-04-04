Ferreño lidera Turismo y Deportes en la Legislatura

política
La Comisión de Turismo y Deportes de la Legislatura inició sus actividades bajo la presidencia de Claudio Ferreño.
De acuerdo con el artículo 59 de la Constitución de la Ciudad, este cuerpo dictaminará sobre proyectos de fomento turístico, alojamiento y áreas de interés, además de potenciar el rol social de los clubes de barrio y los centros deportivos dependientes del Gobierno de la Ciudad.
En una reunión que contó con una fuerte impronta institucional y la participación de dirigentes de los principales clubes de fútbol, como Boca Juniors y Platense, Claudio Ferreño fue designado presidente de la Comisión de Turismo y Deportes. Acompañado por Lucía Montenegro y Juan Francisco Loupias, el equipo de trabajo se reunirá los últimos martes de cada mes para fomentar el desarrollo del sector turístico y la promoción de actividades recreativas. La jornada destacó por la presencia de numerosas federaciones de clubes de barrio y entidades sociales, subrayando el enfoque inclusivo que se buscará dar a la gestión de los centros deportivos y la defensa de las instituciones comunitarias de la Ciudad.