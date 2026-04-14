Referentes porteños impulsan una agenda ética para la IA

política
La transformación digital ya no es una promesa lejana, sino un desafío que interpela directamente a las instituciones democráticas. En un escenario donde los algoritmos comienzan a redefinir la eficiencia administrativa, el debate se traslada al corazón del Estado para establecer los límites y las oportunidades de una tecnología sin precedentes. No se trata solo de innovar, sino de garantizar que el avance tecnológico se traduzca en una gestión más transparente, humana y centrada en los derechos de cada ciudadano.
La Legislatura porteña fue sede de la jornada “Futuro en Marcha”, un encuentro que reunió a especialistas del Consejo de la Magistratura, la Procuración General y diputados de la Ciudad para analizar el impacto de la IA en el ámbito público. La diputada Aldana Crucitta, impulsora de la iniciativa junto a Federico Mochi, destacó la necesidad de una mirada responsable: “El Estado debe anticiparse y prepararse para integrar estas herramientas de manera ética, transparente y con eje en los derechos de la ciudadanía. Este es apenas el primer paso de un trabajo sostenido entre instituciones”. Por su parte, autoridades como Christian Gribaudo, Horacio Corti y Martín Ocampo coincidieron en que la IA requiere de estándares comunes y una construcción colectiva entre los tres poderes para fortalecer la capacidad institucional. Participaron diputados y diputadas como Francisco Loupias, entre otros.
El Secretario Administrativo de la Legislatura, Christian Gribaudo, planteó una visión estratégica sobre lo que denominó la “nueva democracia algorítmica”, un paradigma donde la tecnología potencia la eficiencia sin desplazar el factor humano en la política. Destacó que la creación de áreas de IA en los organismos públicos no responde a una lógica endogámica, sino a una vocación de servicio hacia el contribuyente. "No hacemos una dirección de IA para la Legislatura; la hacemos para los vecinos. El objetivo es que se acorten las distancias entre lo que pasa aquí y las necesidades de la gente", afirmó.
Se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad la primera edición de la jornada sobre IA y Estado, un evento que abordó la relación entre tecnología y ciudadanía. El encuentro contó con dos paneles técnicos donde se discutieron desde experiencias de implementación en organismos públicos hasta el potencial de la inteligencia artificial como motor de desarrollo económico. Con la participación de representantes del sector académico y privado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires busca consolidar una agenda de innovación que promueva el acceso equitativo a las nuevas herramientas digitales en la administración pública.
La jornada concluyó con un balance positivo y un compromiso compartido: seguir construyendo una agenda de IA que fortalezca la capacidad del Estado, promueva la innovación y garantice el acceso equitativo a los beneficios tecnológicos para toda la ciudadanía. “Este es apenas el primer paso de un trabajo sostenido entre instituciones”, remarcó la diputada Crucitta al cierre, celebrando la convocatoria y el intercambio generado entre especialistas, representantes de organismos públicos y actores del ecosistema tecnológico.