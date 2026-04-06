lunes, 6 de abril de 2026

El estado del Tiempo


sociedad

Clima en Buenos Aires: Pronóstico para el lunes 6 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalla las condiciones climáticas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) durante esta jornada. Conozca la evolución de las temperaturas, la probabilidad de precipitaciones y el estado del cielo para planificar sus actividades.

Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima para este lunes presentará las siguientes condiciones:

Temperaturas: Se espera una mínima de 17° y una máxima que alcanzará los 20°.

Mañana: El cielo se presentará con lluvias.

Tarde: presentará chaparrones.

Noche: Cierre de jornada con cielo con lluvias.
Posted by
 