El Traductor de Google cumple 20 años

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Hace veinte años, el Traductor de Google comenzó con la profunda misión de ayudar a las personas a entenderse entre sí, independientemente del idioma que hablen. En las dos décadas transcurridas desde entonces, trabajamos para convertir la ciencia del lenguaje en la magia de la conexión. Lo que comenzó como un pequeño experimento es ahora una herramienta global que ayuda a las personas todos los días, desde conectar con gente nueva mientras viajan hasta aprender un nuevo idioma para impulsar su carrera profesional.
Para refrescar habilidades en un segundo idioma o en un viaje cercano, estas son cinco formas de usar el Traductor como un profesional:
1. Gemini, el modelo de IA, está convirtiendo al Traductor en una herramienta más conversacional. El último modelo de audio a audio de Gemini está yendo más allá de la traducción palabra por palabra para respaldar el flujo de un diálogo natural más que nunca con Live Translate. Se ha visto un crecimiento sustancial en personas que usan esta herramienta para tener conversaciones más naturales de ida y vuelta en múltiples idiomas. Al usar el poder de razonamiento de los modelos de Gemini para rastrear el contexto y los matices, el Traductor ahora mantiene el ritmo de una discusión en vivo, haciendo que los intercambios en varios idiomas se sientan como una conversación continua.
2. ¡Traducir todo lo que está a nuestro alrededor! Ya sea para saber qué dice una señal de tráfico en Tokio, descifrar un plato del menú en El Cairo o entender una etiqueta en un mercado de comida internacional en EE.UU., solo hay que apuntar la cámara del teléfono a cualquier cosa y obtener contexto directamente en la pantalla.
Consejo: esto también funciona sin conexión. Solo es necesario descargar un idioma para tener acceso fácil y sin conexión a internet. 👉 Sabés cuáles son los idiomas más descargados en todo el mundo? Inglés, árabe, español, francés, japonés, alemán, hindi, chino, ruso e italiano.
3. Obtener ayuda en tiempo real para conversaciones fluidas. El Traductor escucha y traduce en tiempo real, transformando lo que podría ser un intercambio frustrante en algo que se siente genuinamente humano. Por ejemplo, usar Live Translate en situaciones como:
Tomar una clase de cocina para captar el matiz de cada ingrediente.
Ver un noticiero local para estar al tanto de lo que sucede en la ciudad.
Escuchar a un guía de museo para absorber cada detalle de la historia.
4. Usar el Traductor para experimentar la cultura local. A través de esta herramienta, el idioma ya no es una barrera para experimentar una nueva cultura. Brinda traducciones en tiempo real de películas extranjeras, podcasts o letras de música para acceder a nuevas ideas y conversaciones.
5. Conectar con las comunidades de todo el mundo. Algunos idiomas no están representados en la mayoría de la tecnología. Por eso, en los últimos años, el Traductor incorporó lenguas indígenas de América Latina como quechua, guaraní, aimara, náhuatl, zapoteco y otras lenguas originarias.