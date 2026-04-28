Nuevo Centro de Salud en Colegiales

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El nuevo centro de atención médica, con prioridad para los porteños, permitirá que el 80 % de las consultas se resuelvan en el barrio.
El CeSAC 51, en Moldes y Zabala, contará con 4 consultorios generales y 3 boxes de atención para consultas rápidas, además de Enfermería, farmacia propia y un salón de usos múltiples. Esta obra es parte del plan de inversión y modernización del sistema de salud para que sea más accesible e innovador.
La obra del nuevo centro de salud en la Comuna 13 entra en una etapa clave de construcción. Contará con cinco consultorios, farmacia y enfermería para fortalecer el primer nivel de atención y acercar el sistema público a los vecinos del barrio.
El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires supervisa las tareas de infraestructura del nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) 51 en el barrio de Colegiales. Ubicado en un antiguo galpón recuperado dentro del Parque Ferroviario (intersección de Moldes y Zábala), este proyecto busca descentralizar la atención de los hospitales de mayor complejidad y garantizar un acceso a la salud más cercano y eficiente para la comunidad.
El programa médico del nuevo CeSAC 51 contempla:
Área de Atención: 5 consultorios generales (uno más de los previstos originalmente) y 3 boxes de atención para consultas rápidas o procedimientos menores.
Servicios Esenciales: Una farmacia propia para la entrega directa de medicamentos y un sector de enfermería equipado.
Admisión y Confort: Un amplio hall de entrada con sala de espera y sanitarios públicos adaptados para garantizar la accesibilidad.
Espacio Comunitario: Un Salón de Usos Múltiples (SUM) destinado a talleres de prevención, promoción de la salud y actividades vecinales.