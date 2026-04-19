Victoria Freire asume la presidencia de Vivienda

política
La Comisión de Vivienda quedó formalmente integrada en el Salón Presidente Alfonsín con la designación de la diputada Victoria Freire (Fuerza por Buenos Aires) como presidenta. La acompañarán la diputada Rocío Figueroa (Vamos por Más) y el diputado Marcelo Ernst (La Libertad Avanza), como Vicepresidentes primera y segundo, respectivamente.
Al asumir el cargo, Freire marcó la hoja de ruta institucional: “La vocación de esta comisión va a ser la de poder funcionar todo el año; y, que pueda ser una comisión de trabajo sobre un tema que es muy importante en la ciudad: el acceso a la vivienda. Es un tema transversal a todos los sectores sociales y a todas las personas que habitan en esta ciudad. Para lo cual va a ser clave que podamos hacer de esta comisión un espacio de trabajo, de propuestas, de elaboración de proyectos, y que podamos trabajar en consensos y en acuerdos”. La gestión, que tendrá a Julieta Eva Newman en la dirección, abordará temas clave como inquilinatos y seguridad en las construcciones.
Con la presencia de los diputados Alifraco, Bielli, Ernst, Fernández, Figueroa, Freire, Iañez, Parera, Rossen y Salvatierra, la Legislatura de la Ciudad constituyó la Comisión de Vivienda. Liderada por Victoria Freire, la comisión se enfocará en el cumplimiento del artículo 31 de la Constitución porteña, priorizando el análisis de la problemática habitacional y los alojamientos no turísticos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.