La Comisión de Salud en la Legislatura tiene autoridades

política
Salud, Facundo Del Gaiso presidirá la comisión
La Legislatura de la Ciudad constituyó la Comisión de Salud, eligiendo a Juan Facundo Del Gaiso como su nuevo Presidente. Bajo los lineamientos de los artículos 20, 21 y 22 de la Constitución local, esta comisión técnica será el eje del debate legislativo sobre el sistema público de asistencia, la prevención sanitaria y la regulación de las instituciones médicas durante el periodo 2026.
En una nueva jornada parlamentaria en el Salón Montevideo, el diputado de Vamos por Más fue designado al frente de la Comisión de Salud, acompañado por Claudia Negri y Andrea Freguia en las vicepresidencias. Con reuniones fijadas para los martes a las 10 horas, la nueva conducción tendrá la responsabilidad de dictaminar sobre proyectos clave vinculados a la Ley Básica de Salud y la política sanitaria de la Ciudad. El ámbito de competencia de este cuerpo es amplio y estratégico, abarcando desde el funcionamiento del SAME y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IMOS) hasta la salud veterinaria, conforme a los derechos garantizados por la Constitución porteña.