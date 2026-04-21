Inauguran dos murales en homenaje al papa Francisco

sociedad
La iniciativa se enmarca en una serie de actividades que buscan reivindicar no solo su legado pastoral, sino también su dimensión social y cultural, con el arte como vehículo central de la memoria colectiva.
El eje de la conmemoración está en la misa central que se celebra en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Sin embargo, más allá del acto litúrgico, la ciudad sumará una intervención de fuerte carga simbólica: un mural de mosaiquismo dedicado al pontífice, emplazado en el Centro Cultural y Turístico Municipal Doña Ana de Matos.
La obra fue realizada por Comando Maradona, un colectivo de artistas de Avellaneda reconocido por su misión de “maradonizar” el mundo a través del arte urbano. En este proyecto, reinterpretan esa lógica desde una clave espiritual y comunitaria, poniendo el foco en la figura de Francisco y su vínculo con la cultura popular.
En el desarrollo técnico, Mapei acompañó la iniciativa con el aporte de adhesivos y pastinas específicas para garantizar la correcta instalación del mural. Para la colocación se utilizó Keraquick S1, un adhesivo de altas prestaciones, deformable y de fraguado rápido, especialmente indicado para obras que requieren resistencia, adherencia confiable y agilidad en la ejecución.
“El mural va a ser emplazado con soluciones específicas que permiten optimizar la adherencia de las piezas y garantizar estabilidad frente a cambios térmicos, factores clave para su conservación. Son tecnologías que permiten asegurar una mayor durabilidad de la obra, incluso en condiciones adversas, manteniendo sus cualidades estéticas a lo largo del tiempo”, señalaron desde la compañía.
Tras la jornada en Luján, las actividades continúan en Flores, el barrio donde Jorge Bergoglio creció y dio sus primeros pasos en la vida religiosa. Allí, en la Basílica de San José de Flores, se instalará un nuevo mural de mosaiquismo que buscará plasmar su legado pastoral, social y cultural en la Argentina.
“Con esta acción, continuamos fortaleciendo nuestro vínculo con la comunidad, acompañando proyectos que trascienden lo técnico para convertirse en expresiones significativas del tejido social”, agregaron desde Mapei.
Más que una conmemoración, la agenda propone una reinterpretación del legado de Francisco a través del arte y la participación social: una forma de mantener viva su huella en el espacio público y en la identidad cultural argentina.