La industria de la cerveza artesanal celebra su ADN 100% nacional

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Argentina es uno de los pocos países del mundo que produce cerveza 100% nacional: la apuesta de la industria artesanal en el IPA DAY ARGENTO
En una clara demostración de unidad y fortaleza sectorial, el colectivo de cerveceros artesanales de toda Argentina ha puesto en marcha el IPA DAY ARGENTO, una iniciativa que se celebrará del 7 al 9 de mayo en los principales bares y tiendas especializadas del país. El evento no solo busca festejar uno de los estilos de cerveza más populares, la India Pale Ale (IPA), sino también destacar un diferencial competitivo clave: la capacidad de Argentina para producir cervezas con un ADN 100% local, desde los insumos básicos hasta el producto final.
La celebración pone en valor una característica que distingue a Argentina a nivel global. El país es uno de los pocos en el mundo que cuenta con producción local de los cuatro ingredientes esenciales de la cerveza. El lúpulo, indispensable para el amargor y aroma de la IPA, florece principalmente en la Comarca Andina, con El Bolsón como epicentro, donde se cultiva más del 70% de la producción nacional. Las maltas provienen de la fértil región pampeana, con La Pampa posicionada como la segunda productora nacional de cebada cervecera. Las levaduras especializadas se desarrollan en polos de innovación como Santa Fe; y el agua, componente vital, aporta el carácter único de cada localidad productora.
"La idea es generar una fecha en donde fomentemos el consumo de birras argentinas, con maridajes, catas y todo lo que sume a generar cultura cervecera", explica Hernán Castellani presidente de la Cámara Argentina de Cerveza Artesanal y dueño de Sir Hopper
El 2025 fue el año en que la cerveza artesanal argentina enfrentó su mayor desafío desde el boom de 2010. Con caídas de dos dígitos en el consumo, cierre de establecimientos y una presión de costos sin precedentes, el sector se vio obligado a reinventarse. Pero en medio de la crisis, emergió una nueva generación de productores que encontró en la diversificación y la innovación la única brújula posible.
"En 2025 logramos un crecimiento del 10% en producción gracias a la innovación tecnológica y la optimización de procesos, a pesar de la incertidumbre climática que siempre caracteriza al agro. Generamos 11 empleos permanentes que se incrementan un 50% en cosecha, y aunque exportamos a Brasil, EE.UU., Reino Unido y Chile, el 90% de nuestra producción se vende en el mercado nacional donde existe una demanda creciente. El lúpulo argentino ya no es una curiosidad: es una realidad productiva que genera empleo, que innova y que apuesta por la calidad. Eso es un logro que merece ser reconocido en tiempos de crisis.", comenta Klaus Leibrecht, dueño y productor de Lúpulos Patagónicos.
Al cierre de 2025, el sector de la cerveza artesanal argentina enfrentaba un futuro incierto. Sin embargo, en medio de la adversidad, el sector demostró una capacidad de adaptación notable. Lejos de rendirse, los productores de cerveza artesanal argentina encontraron en la crisis una oportunidad para reinventarse. Con nuevos canales de distribución, portafolios diversificados, insumos locales mejorados y la promesa de levaduras nativas que permitirían crear cervezas con identidad propia, el sector está listo para un nuevo capítulo.
Por su parte Hernán Testa, socio de Lúpulos Andinos, agrega:"La producción de cerveza artesanal en Argentina consume el 34% del lúpulo nacional (promedio de los últimos años sin contar la pandemia) ya que produce cervezas que en general tienen mucho más aroma y amargor que las industriales. Estamos felices de que existan las cervecerías artesanales porque generan un vínculo muy lindo con nosotros los productores, nos obligan a aprender más, y demandan calidad y trazabilidad. El lúpulo de la Patagonia busca posicionarse con un sello de identificación geográfica que agregue valor, como lo hacen los quesos o los chivitos con denominación de origen. Todo lo que produzcamos en casa en lugar de importar es generar divisas para el país, y eso es también lo que nos mueve como productores."
El IPA DAY ARGENTO es también un reflejo de la capacidad del sector por seguir apostando y mantenerse en la escena cervecera de Latinoamérica. La calidad y la innovación de las cervecerías locales han sido reconocidas en múltiples competencias internacionales, un logro impulsado por la profesionalización del sector y una ventaja competitiva que, según expertos, se apoya en la rica tradición del país en vinos y fermentaciones.
Esta celebración organizada por los propios productores demuestra una estrategia de colaboración para fortalecer el mercado interno y la cultura cervecera. Al promover el consumo de productos 100% nacionales, la industria no solo busca mejorar su posicionamiento frente a los productos industriales, sino también avanzar en la sustitución de importaciones y en el desarrollo de estilos con identidad propia que puedan conquistar nuevos mercados.