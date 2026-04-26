El hambre alcanza a 266 millones de personas

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El Informe Global sobre Crisis Alimentarias 2026 revela que 266 millones de personas en 47 países sufrieron hambre severa en 2025, de ellos 35,5 millones son niños. El mundo está fracasando en erradicar el hambre, pues la cifra se ha duplicado en diez años.
La directora general adjunta de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, Beth Bechdol, advirtió que estas crisis se están cronificando. "La inseguridad alimentaria aguda no está mejorando. Se está volviendo más arraigada, más concentrada y predecible. Lo más preocupante es que más del 80% de los afectados se encuentran en crisis prolongadas, y la carga se concentra cada vez más en un pequeño número de países, como Nigeria, la República Democrática del Congo y Sudán", declaró.
Por primera vez en la historia del informe, se declararon dos hambrunas simultáneas en 2025: una en Gaza y otra en partes de Sudán.
Por su parte, Ricardo Pires, de UNICEF, puso el foco en la infancia: 35,5 millones de niños sufren desnutrición aguda, de los cuales casi 10 millones en su forma más grave, que multiplica por 12 el riesgo de muerte. El informe advierte que la crisis de Oriente Medio está encareciendo la energía y los fertilizantes, lo que amenaza la seguridad alimentaria de países importadores. ONU