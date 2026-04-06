Legislatura: Grillo preside la Comisión de Ambiente

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La Legislatura porteña comenzó a designar autoridades de las distintas comisiones permanentes. El legislador Alejandro Grillo fue designado al frente de la Comisión de Ambiente de la Ciudad. Acompañado por Matías López y Sandra Rey en las vicepresidencias.
Las nuevas autoridades señalaron la sanción del Código Ambiental como una "deuda histórica" que marcará la agenda del año. El plan de trabajo incluye ejes estratégicos como la gestión integral de residuos, el impulso a las energías renovables y la preservación de los espacios verdes públicos, fundamentales para el ecosistema urbano porteño.
La Legislatura porteña constituyó formalmente la Comisión de Ambiente, designando a Alejandro Grillo (Fuerza por Buenos Aires) como su Presidente. Con el desafío de avanzar en el ordenamiento del ecosistema y el Plan Urbano Ambiental, las autoridades destacaron la necesidad de fortalecer acuerdos para aprobar leyes vinculadas a la sustentabilidad y la economía circular en la Ciudad.