Legisladores elegieron autoridades de la Comisión de Cultura

política
Sandra Rey preside la Comisión de Cultura porteña
La Legislatura porteña formalizó las autoridades de la Comisión de Cultura, que estará bajo la dirección de la diputada Sandra Rey. Según lo establecido en el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, esta comisión tendrá competencia sobre asuntos clave como la nomenclatura urbana, la instalación de monumentos, la actividad de orquestas y el funcionamiento del Planetario e Instituto Histórico, sesionando los días martes cada 15 días.
La legisladora de La Libertad Avanza fue designada al frente de una de las áreas más emblemáticas de la Legislatura, con Juan Modarelli y Guadalupe Tagliaferri en las vicepresidencias. Durante la constitución de la comisión en el Salón Montevideo, Rey destacó el carácter transversal de la cultura porteña, calificando a Buenos Aires como un "faro cultural" y la ciudad más linda del mundo. El plan de trabajo para este ciclo legislativo se centrará en la búsqueda de consensos para impulsar la actividad teatral, museológica y la preservación del patrimonio histórico, consolidando los centros culturales como espacios de divulgación y encuentro para los vecinos.