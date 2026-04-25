Cómo llegar a la Feria del Libro este domingo

cartelera
En el marco del evento “Franco Colapinto - Roadshow”, te compartimos las indicaciones para acceder a la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el próximo domingo 26 de abril.
El ingreso al estacionamiento de La Rural será únicamente por Av. Sarmiento 2704 por motivo de cortes programados. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitará un contracarril exclusivo. El ingreso peatonal será únicamente por la Av. Santa Fe (Plaza Italia), entrada más próxima al Pabellón Ocre.
Ingresos Gratuitos
Este año habrá un beneficio extra: acceso gratuito de lunes a jueves a partir de las 20:00 (con excepción del jueves 23 de abril y del lunes 11 de mayo).
Quiénes entran sin cargo todos los días
Menores: Hasta los 12 años inclusive, acompañados de un mayor.
Docentes: Presentando recibo de sueldo o comprobante que acredite condición.
Personas con discapacidad: Presentando certificado.
Visitas escolares: Delegaciones previamente registradas
Menores: Hasta los 12 años inclusive, acompañados de un mayor.
Docentes: Presentando recibo de sueldo o comprobante que acredite condición.
Personas con discapacidad: Presentando certificado.
Visitas escolares: Delegaciones previamente registradas
Pase Cultural: Presentando la tarjeta o app.
Quiénes entran sin cargo de lunes a viernes:
Estudiantes, jubilados y pensionados: Presentar libreta estudiantil, certificado de alumno regular o comprobante de jubilación/pensión en los accesos. (excepto feriado del viernes 1 de mayo)
Importante: No es necesario realizar trámites online. Solo debés presentar tu comprobante (físico o digital) directamente en los accesos de la Feria.
VALOR DE LA ENTRADA Lunes a jueves: $8.000. Viernes, sábados, domingos y feriados: $12.000.
BENEFICIOS CON LA COMPRA DE TU ENTRADA Al adquirir tu entrada, online o presencial, recibís: Un chequelibro de $12.000 que podrás utilizar en librerías adheridas una vez finalizada la Feria. Cupones por el valor de la entrada que adquiriste, que podrás usar en todos los stands de libros de la Feria.