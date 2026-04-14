Escobar: la demanda de internación en salud municipal subió 33%

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La demanda de internación en los centros municipales de salud del partido de Escobar aumentó un 33% entre 2023 y 2025, evidenciando un crecimiento sostenido del sistema sanitario local y su mayor capacidad de respuesta. En diciembre de 2023 se registraron 24.197 egresos de pacientes que habían sido internados, mientras que en diciembre de 2025 la cifra ascendió a 32.187.
El Secretario de Salud de la Municipalidad, b, argumentó: “en medio de una crisis económica, el fuerte ajuste en materia de salud realizado por el gobierno nacional impacta primero en la provincias y luego se traslada a los municipios. A eso se suma el aumento permanente registrado en la medicina prepaga, lo que produjo el traslado de miles de personas del sistema privado al público”. A su vez, el crecimiento de la demanda se sostiene en la fuerte ampliación de la infraestructura sanitaria en el distrito. En la última década el Municipio construyó nada menos que 27.990 metros cuadrados destinados a la atención médica.
El crecimiento en Escobar
En 2015, Escobar no contaba con camas de internación municipales. En 2019, el sistema había alcanzado 118 camas y, en la actualidad, dispone de 454 camas operativas. Esta expansión permitió aumentar la cantidad de egresos, mejorar la respuesta sanitaria y fortalecer la autonomía del sistema de salud local.
Desde 2023 a la fecha, el Municipio inauguró nuevos establecimientos y amplió su red de atención: la UDP Carlos Legaria en Ingeniero Maschwitz, el Hospital del Bicentenario, los CAPS Noicoff en Matheu y Di Maio en Belén de Escobar, la UDP Carlos Guevara en Belén de Escobar y la Clínica de Alta Complejidad Manuel Belgrano en Ingeniero Maschwitz. Todo esto hizo posible consolidar un modelo sanitario robusto y en permanente expansión, que acompaña el crecimiento de la demanda y mejora la calidad de atención para los vecinos y vecinas del partido.
La crisis nacional
Según datos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, las políticas nacionales de ajuste y desregulación impactaron de forma directa en todo el sistema sanitario. Entre 2023 y 2025, la inversión en salud en todo el país se redujo un 40% en términos reales y las transferencias a las provincias cayeron un 62%. En paralelo, se sumó la profundización de la crisis de PAMI, por la desfinanciación de la obra social de adultos mayores, que dejó de brindan muchas de sus prestaciones.
Por último, la desregulación de la medicina prepaga, con aumentos autorizados por el gobierno nacional de hasta el 398%, muy por encima de la inflación. Esto provocó que decenas de miles de argentinos no puedan seguir pagando las cuotas y pasaran a atenderse en el sistema público.