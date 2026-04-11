Feria del Libro: Libros prohibidos y lo que hay que saber para ir

cartelera
El director de la FIL Buenos Aires, Ezequiel Martínez, da cuenta de la programación especial en esta edición aniversario: “En 2026 se cumplen 50 años del golpe cívico-militar que ensombreció a nuestro país, un aniversario que coincide con los primeros pasos que daba la Feria del Libro de Buenos Aires; en aquellos años había títulos que no se podían exhibir y listas con nombres que no estaba permitido convocar. Por eso nos propusimos reivindicar a esos libros y a esos autores con varias propuestas. Por un lado, en el Pabellón dedicado a homenajear nuestro 50º aniversario habrá un espacio protagónico para esos libros y autores censurados durante la dictadura con la muestra ‘Censura planificada. Los libros en la mira de la dictadura (Argentina 1976-1983)’. Nuestra tradicional Maratón de Lectura también se pensó como un acto de memoria que le dará voz a los textos reprimidos y censurados durante aquellos años. Y el Diálogo 50 años de lecturas y escrituras, diseñado para pasar revista a este medio siglo de historia de nuestra Feria, abrirá con una mesa sobre ‘Cómo se leía lo que no se podía leer’ y otra sobre ‘Escribir en dictadura. Estrategias narrativas frente a la violencia, el silencio y el miedo’. Porque hacer memoria es también una manera de celebrar al libro como vehículo privilegiado de la palabra”.
La edición 50
La 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se llevará a cabo entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026, de lunes a viernes de 14 a 22 horas y sábados, domingos y feriados de 13:00 a 22:00.
Ingresos Gratuitos
Quiénes entran sin cargo todos los días:
Menores: Hasta los 12 años inclusive, acompañados de un mayor.
Docentes: Presentando recibo de sueldo o comprobante que acredite condición.
Personas con discapacidad: Presentando certificado.
Visitas escolares: Delegaciones previamente registradas.
Pase Cultural: Presentando la tarjeta o app.
Quiénes entran sin cargo de lunes a viernes: Estudiantes, jubilados y pensionados : Presentar libreta estudiantil, certificado de alumno regular o comprobante de jubilación/pensión en los accesos. (excepto feriado del viernes 1 de mayo)
Importante: No es necesario realizar trámites online. Solo debés presentar tu comprobante (físico o digital) directamente en los accesos de la Feria.
VALOR DE LA ENTRADA
Lunes a jueves: $8.000.-
Viernes, sábados, domingos y feriados: $12.000.-
BENEFICIOS CON LA COMPRA DE TU ENTRADA Al adquirir tu entrada, online o presencial, recibís: Un chequelibro de $12.000 que podrás utilizar en librerías adheridas una vez finalizada la Feria. Cupones por el valor de la entrada que adquiriste, que podrás usar en todos los stands de libros de la Feria.