martes, 7 de abril de 2026

Las autoriddaes de la Comisión de Discapacidad


política

Sebastián Nagata asume en la Comisión de Discapacidad en la Legislatura porteña.


En el marco del artículo 139 del Reglamento Interno, la Legislatura de la Ciudad oficializó a Sebastián Nagata (Confianza y Desarrollo) al frente de la Comisión de Discapacidad. Esta unidad técnica, clave para la protección de derechos sociales, trabajará de manera articulada con los vecinos para mejorar la accesibilidad y la visibilización de la temática en el ámbito porteño durante el periodo legislativo 2026.

Con el compromiso de visibilizar y dar respuesta a las problemáticas de los vecinos, el diputado Sebastián Nagata fue elegido para presidir la Comisión de Discapacidad, ahora con carácter de permanente. La nueva conducción, que cuenta con Francisco Loupias y Claudia Negri en las vicepresidencias, centrará su actividad los días miércoles para dictaminar sobre asuntos vinculados a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, bajo los lineamientos de la Constitución de la Ciudad. El objetivo principal será consolidar un espacio abierto que garantice la inclusión y el cumplimiento de la Ley 447.
Posted by
 