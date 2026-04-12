El estado del Tiempo

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Clima en Buenos Aires: Pronóstico para el domingo 12 de abril.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalla las condiciones climáticas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA durante esta jornada. Conocé la evolución de las temperaturas y el estado del cielo para planificar tus actividades:
Temperaturas: Mínima de 17° | Máxima de 25°
• Mañana: El cielo estará parcialmente nublado.
• Tarde: parcialmente nublado.
• Noche: Cierre de jornada con cielo parcialmente nublado.
S.M.N.