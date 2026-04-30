Lanzan web con servicios para los vecinos con perros y gatos

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Se trata de una herramienta que permite reportar animales perdidos o encontrados, iniciar procesos de adopción y gestionar en un mismo espacio todos los servicios para el cuidado de perros y gatos.
La Ciudad de Buenos Aires presentó la plataforma Animales BA: Perros y Gatos, un entorno digital que centraliza en un solo lugar todas las herramientas vinculadas al bienestar de perros y gatos. A través de esta web, los vecinos pueden resolver de manera simple todas las gestiones relacionadas con sus animales, con acceso directo a cada servicio desde una navegación organizada por secciones.
La nueva plataforma ya está disponible entrando acá.
La misma incorpora un buscador de animales perdidos y encontrados que permite cargar información en caso de extravío o hallazgo de un perro o gato. Para ello, se completa un formulario con datos del animal, la zona y una imagen, que luego se publica en el sistema para facilitar su identificación. El buscador permite filtrar por tipo de animal y ubicación, lo que agiliza el reencuentro entre mascotas y sus dueños.