CABA reduce Ingresos Brutos en la Ciudad

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La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) bonificacará el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para quienes tributan en el Régimen Simplificado y realizan prestaciones de servicios de manera independiente. La posición del Peronismo.
Tras una iniciativa impulsada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y aprobada por la Legislatura de la Ciudad, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) comenzó a aplicar bonificaciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para quienes tributan en el Régimen Simplificado y realizan prestaciones de servicios de manera independiente. En la mayoría de las categorías se eliminó el impuesto.
El beneficio alcanza a más de 140 mil contribuyentes y se aplica según la categoría tributaria: Categorías A, B y C reciben una bonificación del 100%, es decir que ya no pagan el impuesto. Categorías D a H tienen una bonificación del 75%.
Entre los contribuyentes beneficiados se encuentran peluqueros, fotógrafos, mecánicos, barberos, personal trainers, esteticistas, editores y varios más que trabajan por cuenta propia o bajo contratación.
“Castigar al que produce es condenar a una sociedad al estancamiento. Y eso pasaba en esta Ciudad. Durante años, el Estado confundió su rol: en vez de impulsar al que trabaja, lo asfixió. Se terminó. Eliminamos Ingresos Brutos para quienes viven de su oficio. Porque esta es la única forma de salir adelante: dejar de ponerle el pie encima al que trabaja. Esto también es ordenar”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.
Desde la Legislatura porteña, la diputada Claudia Neira que preside el bloque Fuerza por Buenos Aires le contestó a Macri. Neira expuso que: "Este régimen cuenta con 11 categorías y el ejecutivo solamente beneficia plenamente a las primeras tres, sosteniendo una ayuda parcial a las escalas intermedias y sin ningún tipo de ayuda a las últimas tres", señalan y remarcan que, en contraste, la la diputada Claudia Neira presentó una propuesta para eximir del pago del impuesto a la totalidad de los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. El costo fiscal anual estimado ascendería a $78.000 millones "lo que equivale apenas al 1% de la recaudación por Ingresos Brutos y al 0,6% del total de recursos de la Ciudad".
La diputada fue clara cunado señaló que "El anuncio que hizo Jorge Macri es FALSO. Todavía hay muchos monotributistas que seguirán pagando Ingresos Brutos porque el oficialismo se negó a ampliar el beneficio a todas las categorías. Desde nuestro bloque insistimos: O Ingresos Brutos para todos los monotributistas".