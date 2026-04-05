Nueva app con descuentos para evitar el desperdicio de alimentos

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La app Cheaf presentó su plataforma con la incorporación de tiendas que ofrecen rebajas del 66% en alimentos. Buscan agilizar la salida de productos que están cerca de su fecha de vencimiento pero en perfecto estado de consumo. La actualización tecnológica de la herramienta promete una experiencia de usuario más ágil y categorizada, permitiendo que el proceso de "rescatar" comida sea más simple y eficiente tanto para los comercios aliados como para los consumidores que buscan optimizar su presupuesto mensual.
Tras consolidar su primer año en Argentina, Cheaf evoluciona su propuesta de valor con un cambio en su estructura de beneficios. A partir de este relanzamiento, la plataforma diversifica sus opciones de ahorro: mientras mantiene sus clásicos descuentos del 50%, incorpora al sistema nuevas tiendas con una rebaja del 66%, permitiendo a los usuarios rescatar alimentos por apenas un tercio de su valor original. Esta evolución se complementa con una aplicación totalmente rediseñada, centrada en simplificar la navegación y agilizar el proceso de compra.
“Durante 2026 decidimos volver a nuestro objetivo original, enfocándonos en un ahorro del 66% para que el desperdicio en las tiendas sea cero y el usuario obtenga mejores precios”, señaló Kim Durand, CEO de Cheaf. “No es una promoción temporal, sino un ajuste estructural del modelo para que el rescate de comida sea un hábito masivo”, agregó Durand.
El nuevo esquema busca facilitar la decisión de compra y dar previsibilidad a los comercios. Para los locales gastronómicos, el modelo del 1/3 permite recuperar el costo de reposición de productos que, de otro modo, se descartarían. La actualización también incluye un rediseño de la app. Entre los principales cambios, se incorpora la navegación por categorías: por primera vez, los usuarios pueden buscar paquetes según tipo de comida —Panadería, Platos Preparados o Lácteos, Carnes, entre otros— en lugar de hacerlo por marca. Además, la plataforma muestra los paquetes disponibles desde la pantalla de inicio y suma un mapa que ubica al usuario y permite ver en tiempo real las opciones cercanas.
Otra de las funcionalidades incorporadas es la visualización del impacto ambiental de cada compra. Al confirmar un pedido, la app informa cuánta comida se rescató, cuánta agua se aprovechó y cuántos gases de efecto invernadero se evitaron. Esa información también queda registrada en el perfil de cada usuario, con un resumen acumulado.
“El rediseño es la respuesta a nuestros usuarios quienes buscaban una app más simple y directa”, comentó Agustina Bruni, Product Desginer de Cheaf, y continuó: “Sabemos que cada mejora en la experiencia reduce la fricción y aumenta el rescate de comida”.
A un año de su llegada al país, Cheaf supera las 1.400.000 descargas y registra un rescate acumulado de 731 toneladas de alimentos. Esto equivale a 1.829.845 kilos de gases de efecto invernadero evitados y más de 731 millones de litros de agua aprovechados. La plataforma ya trabaja con 466 comercios en 77 ciudades de 18 provincias.
Fundada en Ciudad de México en 2020, en plena pandemia, por Kim Durand, Cheaf opera hoy en México, Chile, Argentina y recientemente en Colombia. En total, la plataforma ya rescató más de 10 millones de kilos de alimentos y superó las 6,5 millones de descargas.