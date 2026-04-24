"Nadadoras": nueva serie de pinturas en la Galería Mar Dulce

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La Galería Mar Dulce, ubicada en Uriarte 1490 (CABA), inauguró la exposición "Nadadoras" del artista Daniel García. La muestra, que podrá visitarse hasta el 23 de mayo de 2026, presenta una serie de 15 pinturas nuevas en acrílico sobre papel. En esta oportunidad, García propone un diálogo visual con la poesía de Alicia Genovese, donde el braceo constante en un "oleaje nuevo y agotador" se convierte en una respuesta ante la adversidad.
Daniel García, nacido en Rosario en 1958, llega a esta sexta exposición individual en Mar Dulce tras un año de importantes reconocimientos, habiendo obtenido en 2025 el Premio Nacional a la Trayectoria del Museo Nacional de Bellas Artes y la distinción de la Academia Nacional de Bellas Artes. Su vasta carrera incluye participaciones internacionales de prestigio como la Bienal de Venecia y las bienales de La Habana y el Mercosur.
Las obras presentadas en esta ocasión, con medidas que oscilan entre los 32 x 24 cm y los 32 x 41 cm, mantienen la esencia de la galería, especializada en pequeño y mediano formato. Junto a la serie principal de García, el espacio presenta la muestra +COLECTIVA94, una curaduría que reúne piezas de artistas rioplatenses clásicos y contemporáneos, tanto invitados como pertenecientes al staff de la sala.
La muestra "Nadadoras" estará abierta al público de martes a sábados, en el horario de 16:00 a 19:, ofreciendo una oportunidad única para conocer la producción más reciente de uno de los referentes más sólidos de la pintura argentina actual.