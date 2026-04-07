martes, 7 de abril de 2026

El estado del Tiempo


sociedad

Clima en Buenos Aires: Pronóstico para el martes 7 de abril.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalla las condiciones climáticas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) durante esta jornada. Conozca la evolución de las temperaturas, la probabilidad de precipitaciones y el estado del cielo para planificar sus actividades.

Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima para este martes presentará las siguientes condiciones:

Temperaturas: Se espera una mínima de 18° y una máxima que alcanzará los 21°.

La mañana, tarde y noche: Lluvias de distintas intensidad.
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