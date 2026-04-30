Se anunciaron las nominaciones a los Premios Gardel 2026

espectáculos
Por el Álbum del Año compiten Cazzu (“Latinaje”), Milo J (“La vida era más corta”), Lali (“No vengas a atender cuando el demonio llama”), Babasónicos (“Cuerpos, vol. 1”) y Marilina Bertoldi (“Para quién trabajas vol. 1”).
En Canción del Año, en tanto, los artistas que buscarán llevarse la estatuilla son Babasónicos (“Advertencia”), Milo J (“Niño”), Lali & Miranda! (“Mejor que vos”), Cazzu (“Con otra”), Angela Torres (“Favorita”), Marilina Bertoldi (“El gordo”), Yami Safdie y Camilo (“Querida Yo”), Trueno (“Fresh”) y Ca7riel & Paco Amoroso (“#Tetas”).
Tras el anuncio oficial de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), Warner Music/ADA se enorgullecen en felicitar a su excepcional roster de artistas, quienes han cosechado múltiples nominaciones para la próxima edición de los Premios Gardel, el galardón más importante de la música argentina.
Con una presencia arrolladora en categorías que van desde el folklore hasta la música urbana, el pop y el rock, Warner Music/ADA reafirman su compromiso con el talento local y la exportación de la cultura argentina al mundo.
Entre los destacados de esta edición, Yami Safdie brilla con luz propia con su álbum “Querida Yo”, logrando nominaciones en categorías clave como Canción del Año y Mejor Álbum Canción de Autor. Por su parte, la unión de potencias femeninas entre Maria Becerra y TINI con “Hasta Que Me Enamoro” se posiciona como una de las favoritas en el terreno urbano.
La versatilidad de las compañías queda demostrada con el reconocimiento a figuras consagradas como Tiago PZK, Bhavi y L-Gante, junto a la frescura de nuevos referentes como K4OS, 143Leti y la voz revelación del folklore, Maggie Cullen.
LISTA DE NOMINADOS WARNER MUSIC/ADA – PREMIOS GARDEL
CANCIÓN DEL AÑO
Querida Yo – Yami Safdie, Camilo
GÉNERO URBANO
Mejor Colaboración Urbana: Hasta Que Me Enamoro – Maria Becerra, TINI
Mejor Álbum Urbano: QUIMERA – Maria Becerra / GOTTI B – Tiago PZK
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap: BHAVILONIA – Bhavi
POP, ROCK & ALTERNATIVO
Mejor Álbum Grupo de Rock: Artificio – Indios
Mejor Álbum Grupo Pop: 4EVER – K4OS
Mejor Álbum Canción de Autor: Querida Yo – Yami Safdie
Mejor Canción de Autor: Querida Yo – Yami Safdie, Camilo
TROPICAL, CUMBIA & CUARTETO
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia: Vol. 1 – El Negro Tecla / La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta
Mejor Canción Tropical / Cumbia: Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
Mejor Canción de Cuarteto: Otra Poesía – L-Gante, La K´onga / Julieta & Romeo (En Vivo) – Ian Lucas, Q´Lokura
FOLKLORE & NUEVOS TALENTOS
Mejor Álbum Artista de Folklore: Décimas – Maggie Cullen
Mejor Canción de Folklore: Décimas – Maggie Cullen
Mejor Nuevo Artista: 143 – 143Leti
COLABORACIONES & OTROS
Mejor Colaboración: Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas