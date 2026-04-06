Colapinto en BA: Se agotó la preventa en una hora

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El "efecto Franco" no se detiene: en menos de sesenta minutos volaron los tickets exclusivos para el Road Show 2026 que el piloto de Alpine protagonizará en las calles de Palermo.
Tras este éxito rotundo, mañana martes 7 de abril a las 16:00 se habilitará la venta general a través de la plataforma Enigma Tickets, permitiendo que miles de fanáticos aseguren su lugar en las gradas y espacios exclusivos. El evento, que marcará el regreso de un monoplaza de Fórmula 1 a la Ciudad de Buenos Aires después de 14 años, contará con un circuito callejero de 2 kilómetros y sectores de acceso gratuito para que nadie se quede fuera de este hito histórico del automovilismo nacional.
El Franco Colapinto Road Show ya es un éxito de convocatoria antes de empezar. En apenas una hora, se agotaron las entradas de la preventa exclusiva, y ahora todas las miradas están puestas en el martes 7 de abril, cuando a las 16:00 hs se abra la venta general en el sitio enigmatickets.com. El evento, presentado por Mercado Libre, verá al piloto argentino recorrer un circuito callejero en Palermo a bordo de un F1 del equipo BWT Alpine, en lo que será la primera exhibición de esta categoría en las calles porteñas desde hace más de una década.
Cómo acceder a la tarjeta de crédito Mercado Pago
Los usuarios de la cuenta digital pueden solicitarla de forma gratuita desde la home de la app. Una vez confirmada la solicitud, se habilita al instante para su uso en su versión virtual. Entre sus principales beneficios, se destacan las 3 cuotas sin interés en Mercado Libre y en pagos con QR (para compras superiores a $50.000) y sus descuentos en combustible en cualquier estación de servicio. Para mayor seguridad, en su versión física, la tarjeta no tiene datos ni números impresos y sólo es el titular quien accede a su información personal y financiera. La tarjeta de crédito Mercado Pago se ofrece de manera gradual a los usuarios desde la app. Quienes aún no tengan la solución disponible en su cuenta, podrán anotarse en la lista de espera desde el sitio web.