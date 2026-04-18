Autorizan público visitante para los partidos del Nacional B

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La medida busca evaluar el comportamiento de los espectadores y la eficacia de los dispositivos de seguridad desplegados en ambos estadios. Los organizadores destacaron que el operativo es un primer paso para analizar la viabilidad de recuperar la presencia de visitantes en la Primera Nacional de manera sostenida.
Se llevó a cabo la conferencia de prensa oficial sobre el regreso del público visitante en la Primera Nacional. Los encuentros entre Quilmes-Nueva Chicago y Colegiales-Temperley funcionan como prueba piloto para las autoridades de seguridad y la AFA. El operativo, que apunta a garantizar el desarrollo normal de los espectáculos deportivos, busca sentar precedentes para la vuelta definitiva de las dos hinchadas a las canchas del fútbol de ascenso argentino.
Participaron de la misma, el Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, el titular de la APreViDe, Guillermo Cimadevila, y los presidentes de los clubes y capitanes de los equipos protagonistas:
Los partidos son este sábado desde las 16.30 entre Quilmes y Nueva Chicago y el domingo desde las 14.00 Club Atlético Colegiales frente al Club Atlético.
En el inicio del acto tomó la palabra el Presidente Claudio Tapia y manifestó: “Es un día histórico para el Ascenso. Volver a tener la posibilidad de jugar con los dos públicos en un torneo doméstico nos llena de orgullo. El poder volver a vivir esta fiesta del fútbol argentino, su folclore, disfrutar de la pasión que significa tener estos partidos tan importantes con la presencia de las dos hinchadas. Felicito a cada uno de los presidentes. Cuando nosotros hablamos de la Primera Nacional, del federalismo, de lo importante que son, lo decimos con muchísima razón y, por sobre todas las cosas, sabemos el gran esfuerzo que realizan los dirigentes. Esta gran competencia que tenemos jerarquiza al fútbol argentino. Agradecerles a todas las partes involucradas por darnos esta posibilidad que tiene responsabilidades compartidas. Acompañemos esta iniciativa para que las familias vuelvan a los estadios. Hacemos esta conferencia para concientizar”.
Foto: Tapia en el anuncio. AFA