Avance en las comisiones de Desarrollo Económico y Tránsito

política
Con el objetivo de organizar el cronograma de trabajo para el presente ciclo en la Legislatura porteña, se formalizaron las autoridades de las comisiones de Desarrollo Económico y de Tránsito y Transporte en el Salón Montevideo.
Bajo la conducción de Silvia Imas y Francisco Loupias respectivamente, ambos cuerpos técnicos comenzarán a dictaminar sobre proyectos que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos, desde la habilitación de micro pymes y emprendimientos comerciales hasta la señalización vial y las tarifas de transporte. La conformación de estas mesas de trabajo, que incluyen representantes de diversas fuerzas políticas, resulta clave para avanzar en la actualización del Código de Tránsito y el fortalecimiento de las políticas de generación de empleo en el ámbito porteño.
La Legislatura de la Ciudad avanzó esta jornada con la constitución de las comisiones de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo y de Tránsito y Transporte. Tras la elección de autoridades, que quedaron encabezadas por Silvia Imas y Francisco Loupias, se definieron los días y horarios de reunión para el tratamiento de proyectos vinculados a la industria, el comercio y la movilidad urbana. Estos cuerpos parlamentarios tienen la facultad de elaborar despachos y coordinar acciones con organismos internacionales y jurisdicciones vecinas para mejorar la calidad de vida en el AMBA.