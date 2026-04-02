¿Hay vida inteligente en nuestra galaxia?

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La Academia Nacional de Ciencias abre sus puertas este miércoles 8 de abril para una fascinante expedición por los misterios del cosmos de la mano del Dr. Dante Minniti.
En el marco del ciclo "Descubriendo la Ciencia", esta conferencia gratuita y presencial invita a expertos y aficionados a explorar las últimas evidencias astronómicas y las teorías más robustas sobre la posibilidad de civilizaciones más allá de la Tierra. Una oportunidad única para acercarse al conocimiento científico de vanguardia en un formato divulgativo, accesible y abierto a toda la comunidad, tanto en su sede histórica como a través de su plataforma virtual.
La Academia Nacional de Ciencias (ANC) presentará el próximo miércoles 8 de abril, a las 18:30, la conferencia magistral del Dr. Dante Minniti. El evento, titulado "Explorando la posibilidad de vida inteligente en nuestra galaxia", forma parte de una iniciativa de divulgación científica gratuita que busca acercar el trabajo de investigadores destacados a la sociedad. La actividad se realizará bajo una modalidad híbrida, con presencia en el Salón de Actos de Av. Vélez Sarsfield 229 y transmisión virtual abierta para todo público.
Ciclo de conferencias “Descubriendo la Ciencia” - Explorando la posibilidad de vida inteligente en nuestra galaxia a cargo de Dante Minniti el 8 de abril desde las 18:30. Presencial: Salón de Actos de la ANC, Av. Vélez Sarsfield 229 Virtual: Salón de Actos Virtual de la ANC, ID de reunión: 892 4121 2217 Organiza: Comisión de Extensión y Fomento de las Ciencias de la ANC. También podrá verse la transmisión en vivo desde Youtube.