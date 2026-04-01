Colapinto traerá la Fórmula 1 a Buenos Aires

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La pasión por la Fórmula 1 llega a las calles porteñas con el anuncio oficial del Franco Colapinto Road Show. El domingo 26 de abril, el piloto argentino de la escudería BWT Alpine Formula One Team realizará una histórica exhibición a bordo de un monoplaza en un circuito callejero montado en Buenos Aires. El evento, presentado por Mercado Libre, promete reunir a una multitud para ser testigos de un hito deportivo que vuelve a posicionar a la Argentina en el mapa grande del automovilismo mundial.
Este evento histórico no solo marca el regreso del sonido de los motores de la máxima categoría a las calles porteñas, sino que celebra el fenómeno deportivo que ha generado Franco, permitiendo que miles de fanáticos disfruten de una exhibición gratuita de potencia, velocidad y talento nacional.
Franco Colapinto se prepara para encender las calles de la ciudad de Buenos Aires, mientras la Fórmula 1 regresa a Argentina para un evento de demostración histórico. Franco conducirá el monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Formula One Team, en las calles del barrio de Palermo el 26 de abril de 2026, marcando la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circula en la Ciudad de Buenos Aires.
Para Franco, piloto del BWT Alpine Formula One Team: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todoslos días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial.”
El evento posiciona a Buenos Aires en el mapa global de experiencias vinculadas a la Fórmula 1, acercando a los fanáticos argentinos a una disciplina que actualmente atraviesa uno de sus mayores crecimientos a nivel mundial.
Como parte de Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026, la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se transformarán en un circuito callejero de 2 km, donde se llevarán a cabo dos show runs oficiales, siendo el punto culmine del día.
La jornada contará con una propuesta muy variada de sectores para vivir el evento:
● Un sector abierto y gratuito.
● Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.
● En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.
● El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.
La producción está a cargo de MICA Comunicaciones 360, responsable de la producción general y diseño de pista, junto a Dale Play, que lidera el desarrollo de la experiencia, el contenido, comunicación y comercialización del evento. Preventa exclusiva pagando con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago con 3 cuotas sin interés disponible a partir del 6/4 a las 16:00.
Venta general a partir del 07/04 a las 16:00 con todos los medios de pago. Podés seguir accediendo al beneficio exclusivo de 3 cuotas sin interés con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago