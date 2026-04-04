El estado del Tiempo

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Clima en Buenos Aires: Pronóstico para el sábado 4 de abril
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalla las condiciones climáticas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) durante esta jornada. Conozca la evolución de las temperaturas, la probabilidad de precipitaciones y el estado del cielo para planificar sus actividades.
Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima para este sábado presentará las siguientes condiciones:
Temperaturas: Se espera una mínima de 15° y una máxima que alcanzará los 22°.
Mañana: El cielo se presentará parcialmente nublado.
Tarde: estará algo nublado.
Noche: Cierre de jornada con cielo parcialmente nublado.